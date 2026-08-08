DAVA показал роскошную виллу в Турции, где отдыхает с Мари Краймбрери и тещей — фото

08 августа 2026, 06:40

Давид Манукян показал роскошную виллу в Турции, где отдыхает с Мари Краймбрери и тещей

DAVA/Давид Манукян и Мари Краймбрери с ребенком (Фото: Instagram* @marikraimbrery)

Звезды Дава (настоящее имя — Давид Манукян) и Мари Краймбрери проводят летний отпуск в Турции. В личном блоге артист поделился с подписчиками кадрами с роскошной виллы, где они остановились вместе с мамой певицы.