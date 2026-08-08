DAVA показал роскошную виллу в Турции, где отдыхает с Мари Краймбрери и тещей — фото
Звезды Дава (настоящее имя — Давид Манукян) и Мари Краймбрери проводят летний отпуск в Турции. В личном блоге артист поделился с подписчиками кадрами с роскошной виллы, где они остановились вместе с мамой певицы.
Пара выбрала для отдыха отель Kempinski Hotel The Dome Belek, где одна ночь в трёхкомнатных апартаментах стоит не менее 300 тысяч рублей. В распоряжении гостей — несколько спален, отдельные ванные комнаты, кухня, просторная зона отдыха с бассейном и поле для гольфа.
Давид провёл для поклонников виртуальную экскурсию по вилле, показав на видео гардероб, душевую и красивую спальню с телевизором. Особое внимание он уделил террасе, назвав её самым «вайбовым» местом, где можно собраться всей семьей и послушать музыку. Артист шутливо уточнил, что «репертуар» очевиден — песни в исполнении его любимой супруги.
В комментариях поклонники восхитились интерьером и пожелали звёздной паре хорошего отдыха. Некоторые добавили, что комнаты явно выбраны по вкусу певицы. Один из пользователей отметил, что зеркал на вилле оказалось множество — около восьми штук.
Напомним, что Манукян и Краймбрери поженились в прошлом году, а недавно стали родителями дочери Николь. Однако пара не слишком часто показывает фанатам малышку. Дава еще весной пояснил этот момент: они с женой считают, что дочь должна сама понять, чем хочет заниматься, без влияния профессий родителей. Для этого они намеренно ограничивают ее появления в медиапространстве.
Читайте также: