Мощный взрыв прогремел в волгоградской многоэтажке

Один человек мог пострадать в результате взрыва в жилом доме в Волгограде. Об этом пишет Телеграм-канал SHOT.



По данным издания, около часа назад в одной из квартир многоэтажного дома по улице Маршала Ерёменко прогремел сильный взрыв. В соседних помещениях выбило стекла, а в эпицентре событий произошло задымление.

По предварительной информации, в квартире случился взрыв газа. Очевидцы рассказали, что видели, как из подъезда выносили тело одного пострадавшего. Сведения о его состоянии не поступали.

На месте происшествия работают сотрудники экстренных служб, которые устанавливают точные причины и обстоятельства взрыва.

