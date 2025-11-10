Мощный взрыв прогремел в волгоградской многоэтажке
Один человек мог пострадать в результате взрыва в жилом доме в Волгограде. Об этом пишет Телеграм-канал SHOT.
По данным издания, около часа назад в одной из квартир многоэтажного дома по улице Маршала Ерёменко прогремел сильный взрыв. В соседних помещениях выбило стекла, а в эпицентре событий произошло задымление.
По предварительной информации, в квартире случился взрыв газа. Очевидцы рассказали, что видели, как из подъезда выносили тело одного пострадавшего. Сведения о его состоянии не поступали.
На месте происшествия работают сотрудники экстренных служб, которые устанавливают точные причины и обстоятельства взрыва.
