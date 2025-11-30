В тульской многоэтажке страшный пожар унёс жизни двух человек
В посёлке Петровский в Тульской области произошёл пожар в пятиэтажном жилом доме. Подробности сообщает ГУ МЧС России по региону.
Огонь вспыхнул на верхнем этаже здания по улице Ивана Бунина. Подразделения МЧС России оперативно прибыли на место и ликвидировали возгорание. Пламя охватило площадь в 25 квадратных метров.
К сожалению, в результате пожара два человека погибли. Пожарные спасли из горящего здания двух человек и обеспечили эвакуацию ещё десяти жильцов. Следователи и специалисты уже работают на месте происшествия. Они устанавливают причину возгорания и проводят проверку по факту случившегося.
