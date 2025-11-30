В тульской многоэтажке страшный пожар унёс жизни двух человек

30 ноября 2025, 20:44

В Тульской области при пожаре спасли двух человек, ещё два человека погибли

Фото: МЧС Тульской области

В посёлке Петровский в Тульской области произошёл пожар в пятиэтажном жилом доме. Подробности сообщает ГУ МЧС России по региону.