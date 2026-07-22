Мощный взрыв произошел в китайском городе

22 июля 2026, 19:48

China Daily: один человек пропал после взрыва на контейнеровозе в порту Уханя

Фото: iStock/irontrybex

В Китае один человек бесследно исчез после того, как на контейнеровозе произошел мощный взрыв. Об этом сообщает издание China Daily.