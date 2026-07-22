Мощный взрыв произошел в китайском городе
В Китае один человек бесследно исчез после того, как на контейнеровозе произошел мощный взрыв. Об этом сообщает издание China Daily.
Инцидент произошел около 05:30 по местному времени в порту Янло города Ухань. Контейнеровоз «Ихан Минъюань» с гибридной силовой установкой следовал к причалу, когда в кормовой части раздался взрыв. После этого на судне начался пожар.
В результате в воду упали семь контейнеров. Один из членов экипажа числится пропавшим без вести. В настоящий момент на месте продолжается спасательная операция.
Ранее сообщалось, что один человек погиб и четверо пострадали при нападении на турецкое рыболовецкое судно «Duru 67» в Черном море. Плавучее средство получило серьезные повреждения и затонуло.
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