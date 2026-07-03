Мощный взрыв разворотил гараж с человеком в Ленобласти
В Сестрорецке (Ленинградская область) произошёл взрыв в гаражном боксе, причиной которого стало самодельное отопительное устройство. Инцидент случился 2 июля на территории одного из местных гаражных кооперативов.
По информации Telegram-канала «78. Новости», ударной волной выбило двери и частично обрушило кровлю строения. В результате происшествия никто не пострадал. В региональном управлении МЧС подтвердили, что ЧП спровоцировала детонация кустарной системы обогрева.
Момент взрыва попал в объектив уличной камеры видеонаблюдения. На записи видно, как сразу после хлопка из повреждённого гаража выходит мужчина.
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