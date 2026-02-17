Мощное землетрясение произошло в одной стране
Землетрясение магнитудой 5,0 произошло на востоке Казахстана. Об этом сообщается на сайте Европейско-Средиземноморского сейсмологического центра (EMSC).
Аппаратура зарегистрировала подземные толчки 17 февраля в 15:08 по местному времени (13:08 мск). Эпицентр находился в 17 километрах восточнее села Тургень, население которого составляет около 13 тысяч человек. Очаг залегал на глубине 13 километров. Информация о пострадавших и повреждениях инфраструктуры не поступала.
Ранее сообщалось, что в Тихом океане вблизи побережья северных Курил произошло землетрясение магнитудой 5,9. Толчки зарегистрировали в ночь на 16 февраля.
