Землетрясение магнитудой 5,9 зафиксировали у побережья северных Курил
Землетрясение магнитудой 5,9 произошло в Тихом океане вблизи побережья северных Курил в ночь на 16 февраля. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на начальника сейсмостанции «Южно-Сахалинск» Елену Семенову.
По ее словам, эпицентр располагался в 130 километрах восточнее необитаемого острова Матуа, очаг залегал на глубине 51 километра. Сейсмолог уточнила, что информация об ощутимых подземных толчках не поступала. Тревогу цунами также не объявляли.
14 февраля «Радио 1» передавало, что у западного побережья острова Эспириту-Санто, входящего в состав Республики Вануату, случилось землетрясение магнитудой 6,5.
