Мощное землетрясение произошло в США
На севере штата Техас, США, зафиксировали землетрясение магнитудой 5,0. Об этом сообщается на сайте Европейско-Средиземноморского сейсмологического центра (EMSC).
Подземные толчки произошли 23 июля в 05:21 по местному времени. Их эпицентр находился в 41 километре северо-западнее города Пампа, в котором проживают примерно 18 тысяч человек. Очаг залегал на глубине шести километров. Информация о пострадавших и разрушениях не поступала.
Геологическая служба США (USGS) сообщила о втором землетрясении магнитудой 5,1 возле побережья Аляски. Очаг залегал на глубине 35 километров, а эпицентр находился в 93 километрах северо-западнее города Атка. Сведений о последствиях также нет.
Ранее сообщалось, что на юго-западе Японии зафиксировали землетрясение магнитудой 5,2.
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