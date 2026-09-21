Мощное землетрясение произошло в Японии
На японском острове Кюсю зафиксировали мощное землетрясение. Об этом сообщается на сайте Европейско-Средиземноморского сейсмологического центра (EMSC).
Подземные толчки произошли поздним вечером понедельника, 21 сентября около 22:38 (16:38 мск). Их магнитуда достигала 5,1 — такие землетрясения сейсмологи относят к сильным и способным вызвать умеренные разрушения.
Эпицентр природного катаклизма располагался в 29 километрах восточнее города Нобеока, в котором проживает 121 тысяча человек, и в 83 километрах северо-восточнее города Миядзаки с населением 311 тысяч человек. Очаг, в свою очередь, залегал на глубине 29 километров. Информации о пострадавших и повреждениях инфраструктуры пока не поступала.
Ранее сообщалось о серии землетрясений в американском штате Калифорния.
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