Достижения.рф

Мощное землетрясение произошло в Японии

Землетрясение магнитудой 5,1 произошло на японском острове Кюсю
Фото: iStock/allanswart

На японском острове Кюсю зафиксировали мощное землетрясение. Об этом сообщается на сайте Европейско-Средиземноморского сейсмологического центра (EMSC).



Подземные толчки произошли поздним вечером понедельника, 21 сентября около 22:38 (16:38 мск). Их магнитуда достигала 5,1 — такие землетрясения сейсмологи относят к сильным и способным вызвать умеренные разрушения.

Эпицентр природного катаклизма располагался в 29 километрах восточнее города Нобеока, в котором проживает 121 тысяча человек, и в 83 километрах северо-восточнее города Миядзаки с населением 311 тысяч человек. Очаг, в свою очередь, залегал на глубине 29 километров. Информации о пострадавших и повреждениях инфраструктуры пока не поступала.

Ранее сообщалось о серии землетрясений в американском штате Калифорния.

Лидия Пономарева

Что думаешь?

0 0 0 0 0 0