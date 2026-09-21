Осы убили отца троих детей в Южной Азии
Daily Mirror: осы убили 77-летнего пенсионера на Шри-Ланке, семеро пострадали
В Центральной провинции Шри-Ланки произошел инцидент с массовым нападением ос на работников плантации. В результате один человек погиб и семеро получили ранения, сообщает газета Daily Mirror.
ЧП случилось в районе города Линдула. По предварительным данным, насекомые атаковали людей после того, как их гнездо повредила непогода.
Погибшим оказался 77-летний местный житель, отец троих детей. Семерых пострадавших госпитализировали, им оказывают необходимую медицинскую помощь.
Ранее зоолог рассказал, опасны ли атаковавшие регионы России пауки-осы. Подробности — в нашем материале.
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