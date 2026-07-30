На Курилах джип с туристами перевернулся и задымился
На Курилах перевернулся джип с туристами. Об этом сообщает Telegram-канал Amur Mash, публикуя кадры с места происшествия.
Инцидент произошёл на Итурупе в бухте Касатка. Местный гид из Рейдово катал гостей на автомобиле Nissan Safari и решил добавить ярких эмоций своим клиентам. Для этого водитель очень резко взял поворот на песчаном отливе — в результате внедорожник перевернулся на крышу и задымился.
К счастью, по предварительным данным, никто из пассажиров серьёзно не пострадал. Двигатель джипа заглох сам, но вновь поставить машину на колёса собравшимся людям пока не удаётся.
Ранее «Радио 1» передавало, что в Приморье малолетняя школьница по ошибке выпила едкую щёлочь из бутылки с этикеткой газировки. Ребёнка доставили в больницу в критическом состоянии, за время лечения она потеряла 15 килограммов.
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