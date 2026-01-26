В США при взлете разбился частный самолет, на борту которого находились восемь человек
Частный самолет потерпел крушение при взлёте из международного аэропорта Бангор в штате Мэн. На борту воздушного судна находились восемь человек, сообщает CNN со ссылкой на информированный источник.
Разбившийся самолет — это бизнес-джет Bombardier Challenger 650, производство которого началось в конце 1970-х годов. Такие модели в зависимости от модификации могут вмещать до 19 пассажиров.
Экстренные службы отреагировали на инцидент 26 января в 03:45 по московскому времени. Уточняется, что аэропорт Бангор временно закрыли в связи с ЧП.
Крушение произошло на фоне мощного снежного шторма, обрушившегося на США. Как сообщает CNN, в штате Мэн температура сейчас значительно ниже нуля, а идущий снег создаёт крайне плохую видимость.
Напомним, что ранее ледяная буря оставила без света более миллиона американских домов, а Нью-Йорк решил закрыть в понедельник государственные школы.
