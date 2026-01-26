В США при взлете разбился частный самолет, на борту которого находились восемь человек

26 января 2026, 05:59

CNN: В США на фоне снежной бури при взлете из аэропорта Бангор рухнул частный самолет

Фото: iStock/Diy13

Частный самолет потерпел крушение при взлёте из международного аэропорта Бангор в штате Мэн. На борту воздушного судна находились восемь человек, сообщает CNN со ссылкой на информированный источник.