В Карелии произошел трагический инцидент
В Карелии произошел трагический инцидент. Пожар вспыхнул в отделении Кондопожской центральной районной больницы, погиб пожилой мужчина. Информация поступила от главы региона Артура Парфенчикова, пишет РИА Новости.
Ночью в инфекционном отделении на первом этаже возникло возгорание. Сигнал о пожаре поступил в 01:59, а к 02:29 огонь потушили. В момент происшествия в отделении находились восемь пациентов. Их успешно перевели в основное здание больницы.
К сожалению, один из больных, оформлявшийся для перевода в психоневрологический диспансер, не смог спастись. В детском отделении, расположенном на втором этаже, никто не пострадал. Глава региона отметил, что комиссия займется выяснением причин возгорания и оценкой возможного ущерба.
Читайте также: