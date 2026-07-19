В Грузии задержали мужчину, ударившего русскоговорящую девушку в отеле
В Грузии задержали мужчину, ударившего русскоговорящую девушку в отеле. Об этом сообщила пресс-служба МВД республики.
По данным ведомства, отдыхавшие на балконе номера туристки мешали присутствовавшим на свадьбе и вылили воду на аппаратуру. После этого обвиняемый «нанес физическое оскорбление» иностранной гражданке.
Пострадавшую доставили в клинику. Нападавшему предъявили обвинение по статье об умышленном причинении легкого вреда здоровью, максимальное наказание по которой — до трех лет лишения свободы.
Напомним, две российские туристки рассказали о нападении в пятизвездочном отеле Agarani Estate в Кахетии. По словам девушек, сотрудники ресепшена сообщили мужчине, где они находятся, а причиной агрессии стала русская речь. Позднее стало известно о госпитализации пострадавшей. Местные врачи оценивали ее состояние как тяжелое.
Узнав о ситуации, пользователи потребовали закрыть отель и снизили его рейтинг до 2,4 баллов, оставив множество негативных отзывов.
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