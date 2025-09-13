Врач из Финляндии 30 лет скрывал тела родителей в морозильной камере

13 сентября 2025, 01:52

Фото: Istock/Soumen Hazra

В финском городе Турку завершено расследование в отношении 80-летнего врача, который на протяжении трёх десятилетий хранил тела своих умерших родителей в морозильных камерах. По данным полиции, мужчина поместил тела супругов в морозильники вместо их захоронения, хотя на местном кладбище уже был установлен надгробный камень.





Об инциденте сообщает портал Yle. Останки обнаружили летом 2024 года после анонимного сообщения в службу спасения. Как установило следствие, мужчина умер естественной смертью в 1994 году, а его супруга год спустя.





«Два человека хранились в морозильной камере в Турку на территории склада частного дома. Покойников нашли во время обыска в двух разных морозильных камерах», — сообщил старший следователь уголовной полиции Лассе Хёюсти.