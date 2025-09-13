В сети открыто торговали смертью: суд заблокировал сайт киллеров
Никулинский суд Москвы запретил ресурс с предложениями заказных убийств
Военный прокурор обнаружил в открытом доступе сайт, предлагавший услуги наёмных убийц, и добился его блокировки через Никулинский суд Москвы. Ресурс содержал подробную информацию об организации убийств, включая цены и методы, и был доступен даже несовершеннолетним пользователям.
Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на материалы дела. Суд признал информацию на сайте запрещённой к распространению, указав, что она нарушает российское законодательство.
В решении подчёркивается, что организация убийств по найму преследуется по статье 105 УК РФ и предусматривает строгую уголовную ответственность.
«Суд приходит к выводу о том, что информация, содержащаяся на нем, подлежит признанию запрещенной к распространению на адрес, равно как и действия, связанные с размещением данной информации», — указано в материалах дела.По данным Mash, на сайте предлагались услуги по инсценировке несчастного случая, убийству под видом суицида и отравлению без следов.