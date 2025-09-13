Достижения.рф

Учёные РАН предотвратили катастрофу на Камчатке за год до землетрясения

Фото: Istock/SteveCollender

Президент Российской академии наук Геннадий Красников рассказал об успешном прогнозировании мощнейшего землетрясения на Камчатке магнитудой 8.8. Учёные предупредили власти региона за год до события, что позволило минимизировать последствия и избежать массовых жертв.



«Мы прогнозировали это землетрясение и ещё за год предупредили власти Камчатки и Сахалина о возможном землетрясении, вулканической активности и цунами», — подчеркнул Красников в интервью РИА Новости.
Он также отметил эффективную работу властей по укреплению зданий и инфраструктуры, что сыграло ключевую роль в снижении ущерба.

Землетрясение, произошедшее 30 июля 2025 года, стало сильнейшим за последние 73 года. Сейсмологи фиксируют многочисленные афтершоки, однако основное напряжение в очаговой зоне длиной 500–600 км уже снято.

«На севере и юге Камчатки напряжение осталось, и там возможны новые толчки в перспективе», — добавил эксперт.


Елизавета Теодорович

