Учёные РАН предотвратили катастрофу на Камчатке за год до землетрясения
Президент Российской академии наук Геннадий Красников рассказал об успешном прогнозировании мощнейшего землетрясения на Камчатке магнитудой 8.8. Учёные предупредили власти региона за год до события, что позволило минимизировать последствия и избежать массовых жертв.
«Мы прогнозировали это землетрясение и ещё за год предупредили власти Камчатки и Сахалина о возможном землетрясении, вулканической активности и цунами», — подчеркнул Красников в интервью РИА Новости.Он также отметил эффективную работу властей по укреплению зданий и инфраструктуры, что сыграло ключевую роль в снижении ущерба.
Землетрясение, произошедшее 30 июля 2025 года, стало сильнейшим за последние 73 года. Сейсмологи фиксируют многочисленные афтершоки, однако основное напряжение в очаговой зоне длиной 500–600 км уже снято.
«На севере и юге Камчатки напряжение осталось, и там возможны новые толчки в перспективе», — добавил эксперт.