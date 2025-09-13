Учёные РАН предотвратили катастрофу на Камчатке за год до землетрясения

13 сентября 2025, 02:39

Фото: Istock/SteveCollender

Президент Российской академии наук Геннадий Красников рассказал об успешном прогнозировании мощнейшего землетрясения на Камчатке магнитудой 8.8. Учёные предупредили власти региона за год до события, что позволило минимизировать последствия и избежать массовых жертв.







«Мы прогнозировали это землетрясение и ещё за год предупредили власти Камчатки и Сахалина о возможном землетрясении, вулканической активности и цунами», — подчеркнул Красников в интервью РИА Новости.

«На севере и юге Камчатки напряжение осталось, и там возможны новые толчки в перспективе», — добавил эксперт.