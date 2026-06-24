Московская пенсионерка бросила коктейль Молотова в военкомат и пошла под суд

24 июня 2026, 11:47

В Москве пенсионерка получила условный срок за попытку поджога военкомата

Фото: iStock/Ocskaymark

В Москве осудили пенсионерку, бросившую коктейль Молотова в здание военкомата. Об этом сообщила пресс-служба судов общей юрисдикции столицы.