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Московская пенсионерка бросила коктейль Молотова в военкомат и пошла под суд

В Москве пенсионерка получила условный срок за попытку поджога военкомата
Фото: iStock/Ocskaymark

В Москве осудили пенсионерку, бросившую коктейль Молотова в здание военкомата. Об этом сообщила пресс-служба судов общей юрисдикции столицы.



По версии следствия, пожилая женщина бросила бутылку с зажигательной смесью в здание, где находились два военных комиссариата. В момент совершения преступления она думала, что действует в интересах России. Сама пенсионерка рассказала, что стала жертвой мошенников, которые ввели ее в заблуждение.

Коптевский районный суд признал ее виновной по статье 213 УК («Хулиганство») и приговорил к двум годам колонии условно. Мосгорсуд рассмотрел апелляционную жалобу и оставил решение первой инстанции без изменений.

Ранее сообщалось, что жительница Новокузнецка подожгла релейный шкаф с размещенным внутри оборудованием, принадлежащий ОАО «РЖД», под влиянием мошенников, представившихся сотрудниками ФСБ.

Лидия Пономарева

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