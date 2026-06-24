Московская пенсионерка бросила коктейль Молотова в военкомат и пошла под суд
В Москве осудили пенсионерку, бросившую коктейль Молотова в здание военкомата. Об этом сообщила пресс-служба судов общей юрисдикции столицы.
По версии следствия, пожилая женщина бросила бутылку с зажигательной смесью в здание, где находились два военных комиссариата. В момент совершения преступления она думала, что действует в интересах России. Сама пенсионерка рассказала, что стала жертвой мошенников, которые ввели ее в заблуждение.
Коптевский районный суд признал ее виновной по статье 213 УК («Хулиганство») и приговорил к двум годам колонии условно. Мосгорсуд рассмотрел апелляционную жалобу и оставил решение первой инстанции без изменений.
Ранее сообщалось, что жительница Новокузнецка подожгла релейный шкаф с размещенным внутри оборудованием, принадлежащий ОАО «РЖД», под влиянием мошенников, представившихся сотрудниками ФСБ.
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