Московского художника-растлителя осудили на 11 лет за совращение учениц
Замоскворецкий районный суд Москвы вынес приговор учителю Московской центральной художественной школы Виктору Елизарову. Его признали виновным в многолетних развратных действиях в отношении несовершеннолетних и приговорили к 11 годам колонии.
Уголовное дело возбудили в 2021 году после публикации расследования издания Baza, где более 15 выпускниц школы подробно описали системные домогательства. Как установило следствие, преподаватель годами выбирал себе жертв среди младшеклассниц, а затем растлевал их.
Две потерпевшие по делу указали, что насилие продолжалось с 2009 по 2018 год. Елизаров скрывался от следствия на Кипре, но в 2023 году его задержали в Азербайджане и экстрадировали в Россию.
«На выездной практике он приходил будить нас по утрам и трогал за интимные места. Однажды я проснулась от визга — он больно вывернул сосок спящей однокласснице», — призналась одна из бывших учениц Екатерина Сверчкова.По словам другой потерпевшей Анастасии Копытцевой, он «мял ее бедро», но девочка не понимала, как на это реагировать. Об этом сообщает Baza.
Московская центральная художественная школа считается одним из ведущих учебных заведений для творчески одарённых детей.