Московского художника-растлителя осудили на 11 лет за совращение учениц

13 сентября 2025, 00:09

Суд Москвы установил 15 жертв растления учителем художественной школы Елизаровым

Фото: Istock/SB Arts Media

Замоскворецкий районный суд Москвы вынес приговор учителю Московской центральной художественной школы Виктору Елизарову. Его признали виновным в многолетних развратных действиях в отношении несовершеннолетних и приговорили к 11 годам колонии.





Уголовное дело возбудили в 2021 году после публикации расследования издания Baza, где более 15 выпускниц школы подробно описали системные домогательства. Как установило следствие, преподаватель годами выбирал себе жертв среди младшеклассниц, а затем растлевал их.



Две потерпевшие по делу указали, что насилие продолжалось с 2009 по 2018 год. Елизаров скрывался от следствия на Кипре, но в 2023 году его задержали в Азербайджане и экстрадировали в Россию.





«На выездной практике он приходил будить нас по утрам и трогал за интимные места. Однажды я проснулась от визга — он больно вывернул сосок спящей однокласснице», — призналась одна из бывших учениц Екатерина Сверчкова.