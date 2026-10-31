Москвич выпал из окна 14-го этажа и выжил
Житель Москвы выпал из окна 14-го этажа и выжил, приземлившись на припаркованный автомобиль. Об этом сообщил телеканал РЕН ТВ со ссылкой на неназванный источник.
По его информации, инцидент произошел в ЖК «Богородский» на бульваре Маршала Рокоссовского. Предполагается, что именно машина смягчила падение, что сохранило жизнь мужчине.
Как видно на кадрах с места происшествия, появившихся в Сети, стоящий около дома автомобиль серьезно пострадал. У него проломлена крыша и разбито лобовое стекло, а на капоте можно заметить кровавое пятно.
Пострадавшего госпитализировали, сведений о его травмах и общем состоянии пока нет. В настоящее время выясняются все обстоятельства произошедшего.
Ранее сообщалось, что в Санкт-Петербурге подросток разбился насмерть после падения с многоэтажки на проспекте Ветеранов.
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