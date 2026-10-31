Нападавшего с мачете на водителя во Владивостоке хулигана поместили в СИЗО
Во Владивостоке суд заключил под стражу 39-летнего мужчину, обвиняемого в хулиганстве. Соответствующее решение приняли по представлению прокуратуры, сообщает надзорное ведомство Приморского края.
По версии следствия, инцидент произошёл 27 октября на проезжей части в районе проспекта 100-летия Владивостока. Мужчина спровоцировал конфликт с водителем автомобиля Honda Vezel, использовав малозначительный повод, и, демонстрируя готовность применить насилие, бросил в его сторону неустановленный предмет, используемый в качестве оружия.
С учётом позиции прокуратуры суд избрал обвиняемому меру пресечения в виде заключения под стражу. Уголовное дело возбудили по части 2 статьи 213 УК РФ (хулиганство). Ход и результаты расследования находятся на контроле прокуратуры Первореченского района Владивостока.
Ранее подросток с мачете напал на российскую туристку в Рио‑де‑Жанейро. Пострадала 57‑летняя женщина.
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