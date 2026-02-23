Москвич и его 24 приятеля с ножами попытались штурмовать крышу многоэтажки
Столичные полицейские задержали мужчину, который вместе с двумя десятками приятелей пытался попасть на крышу жилого дома на северо-востоке Москвы. Как сообщает Telegram-канал «Осторожно, Москва», инцидент произошёл 11 февраля в доме на проезде Серебрякова.
Компания из 25 человек направилась к крыше высотки. Как пояснил позже задержанный, у каждого из его спутников имелись при себе ножи. Когда полицейские попытались пресечь незаконное проникновение, один из нарушителей применил газовый баллончик, распылив его содержимое в лицо стражу порядка. После этого вся группа рассредоточилась по этажам здания.
Поводом для задержания стало не только участие в инциденте на крыше. Мужчина привлёк внимание патрульных нецензурной бранью в подъезде и агрессивным поведением в ответ на требование проследовать в отделение полиции. Суд арестовал москвича на 10 суток по статье о мелком хулиганстве. Свои мотивы и цель проникновения на крышу он объяснять не стал.
