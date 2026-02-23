Москвич и его 24 приятеля с ножами попытались штурмовать крышу многоэтажки

23 февраля 2026, 14:55

В Москве пресекли попытку несанкционированного проникновения на крышу

Фото: Istock/Yingko

Столичные полицейские задержали мужчину, который вместе с двумя десятками приятелей пытался попасть на крышу жилого дома на северо-востоке Москвы. Как сообщает Telegram-канал «Осторожно, Москва», инцидент произошёл 11 февраля в доме на проезде Серебрякова.