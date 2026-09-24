Москвич не выжил после встречи с медведем на рыбалке

24 сентября 2026, 11:54

ТАСС: турист из Москвы умер после нападения медведя в Туве

Фото: iStock/Warren A Metcalf

Турист из Москвы, который пострадал при нападении медведя в Туве, скончался в больнице. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на руководителя Госкомохотнадзора республики Артыша Салчака.





Москвич приехал в регион на рыбалку в составе группы из семи человек. Они находились на реке Большой Енисей в отдаленной местности, в 180 километрах от села Тоора-Хем. По предварительным данным, хищник напал днем. У мужчины были оторваны мягкие ткани лица, его состояние ухудшилось, и он умер в медучреждении.

«Медведь, напавший хотя бы раз на человека опасен. Его поиски ведут специалисты, в том числе из охотнадзора», - отметил собеседник агентства.