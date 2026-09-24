Москвич не выжил после встречи с медведем на рыбалке
ТАСС: турист из Москвы умер после нападения медведя в Туве
Турист из Москвы, который пострадал при нападении медведя в Туве, скончался в больнице. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на руководителя Госкомохотнадзора республики Артыша Салчака.
Москвич приехал в регион на рыбалку в составе группы из семи человек. Они находились на реке Большой Енисей в отдаленной местности, в 180 километрах от села Тоора-Хем. По предварительным данным, хищник напал днем. У мужчины были оторваны мягкие ткани лица, его состояние ухудшилось, и он умер в медучреждении.
«Медведь, напавший хотя бы раз на человека опасен. Его поиски ведут специалисты, в том числе из охотнадзора», - отметил собеседник агентства.Туристы пренебрегли ограничениями, действующими в Туве из-за выхода медведей. В республике запрещены все мероприятия на природе, а в 11 муниципалитетах введен режим повышенной готовности, который также предупреждает людей об опасности в лесах.