В Серпухове в подъезде дома нашли тела супругов
Вечером 23 сентября в подъезде жилого дома в Серпухове обнаружили тела 48-летней Надежды С. и 55-летнего Андрея С. Об этом пишут Telegram-каналы.
По предварительной версии следствия, мужчина застрелил супругу. Рядом с телом женщины нашли травматический пистолет Grand Power T12 и стреляные гильзы. Позднее мужчина покончил с собой. Обстоятельства его смерти, а также детали произошедшего устанавливают следователи. Возбуждено уголовное дело об убийстве женщины. У погибших остался несовершеннолетний сын.
Ранее стало известно, что 21-летний житель Уганды Брайан Ямани сумел выбраться из пасти крокодила на озере Виктория, отвлекши рептилию рюкзаком. Нападение произошло 22 сентября в районе Калангала.
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