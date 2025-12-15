Достижения.рф

Москвич погиб в жестком ДТП с грузовиками на МКАД

Один человек погиб в ДТП с тремя машинами на МКАД в районе Капотни
Фото: istockphoto/Evgen_Prozhyrko

Водитель «Газели» погиб в ДТП на 14-м километре МКАД на юго-востоке столицы.



Об этом сообщили Агентству городских новостей «Москва» в пресс-службе столичного управления Госавтоинспекции.

По предварительной информации, на внешней стороне кольцевой автодороги водитель «Газели» врезался в два автомобиля, которые остановились после произошедшей аварии. От полученных травм мужчина скончался на месте.

В ведомстве уточнили, что на месте происшествия работают инспекторы и следственно-оперативная группа.

Никита Кротов

