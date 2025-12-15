Москвич погиб в жестком ДТП с грузовиками на МКАД

15 декабря 2025, 13:03

Один человек погиб в ДТП с тремя машинами на МКАД в районе Капотни

Фото: istockphoto/Evgen_Prozhyrko

Водитель «Газели» погиб в ДТП на 14-м километре МКАД на юго-востоке столицы.