Москвич погиб в жестком ДТП с грузовиками на МКАД
Водитель «Газели» погиб в ДТП на 14-м километре МКАД на юго-востоке столицы.
Об этом сообщили Агентству городских новостей «Москва» в пресс-службе столичного управления Госавтоинспекции.
По предварительной информации, на внешней стороне кольцевой автодороги водитель «Газели» врезался в два автомобиля, которые остановились после произошедшей аварии. От полученных травм мужчина скончался на месте.
В ведомстве уточнили, что на месте происшествия работают инспекторы и следственно-оперативная группа.
