Москвич приехал забрать сына из полиции и сам попал за решетку

21 сентября 2026, 17:19

Москвича арестовали на 13 суток за дебош в отделе полиции

Фото: iStock/ancoay

Суд в Москве на 13 суток арестовал мужчину, который приехал забрать сына из полиции и сам устроил дебош. Об этом сообщила пресс-служба судов общей юрисдикции столицы.