Москвич приехал забрать сына из полиции и сам попал за решетку
Суд в Москве на 13 суток арестовал мужчину, который приехал забрать сына из полиции и сам устроил дебош. Об этом сообщила пресс-служба судов общей юрисдикции столицы.
Мужчина нарушил часть 1 статьи 20.1 КоАП РФ. 19 сентября он пришел в отдел полиции, чтобы выяснить обстоятельства задержания своего сына, участвовавшего в массовой драке.
В кабинете участкового он начал вести себя агрессивно, нецензурно выражался и отказывался прекращать противоправные действия, несмотря на неоднократные требования правоохранителей.
Ранее сообщалось, что в аэропорту Пулково задержали мужчину, устроившего дебош на борту самолета, прибывшего из ОАЭ.
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