Житель Подмосковья попытался унести из магазина «Нутеллу» и сладости на 7 тысяч
В Подмосковье сотрудники магазина задержали покупателя, который украл сладости и шоколадную пасту «Нутелла» на 7 тысяч рублей. Об этом сообщает Telegram-канал «Осторожно, Москва».
В магазине на Шоссе Энтузиастов в Балашихе 33-летний местный житель набрал кондитерских изделий почти на семь тысяч рублей. Он прошёл мимо кассы, не оплатив товар, и тогда его остановили. На место прибыли сотрудники подмосковной Росгвардии и доставили мужчину в полицию.
Отмечается, что в тот же день похожий инцидент случился в магазине на Пригородной улице. Там 63-летний ранее судимый мужчина пробил на кассе только дешёвые продукты, а остальной товар попытался вынести бесплатно. Общая сумма набранных им продуктов превысила 17 тысяч рублей. Правоохранители доставили его в полицию.
Читайте также: