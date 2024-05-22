Москвич судится с клиникой из-за слишком быстрой эякуляции после лечения от импотенции

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В Москве мужчина подал в суд на клинику, в которой его вылечили от импотенции из-за слишком быстрой эякуляции. Он недоволен тем, что его половой акт длится не более одной минуты. Об этом пишет Baza.
Согласно сообщению, 27-летний мужчина обратился в клинику в Подмосковье для лечения импотенции. Ему сделали операцию за 450 тысяч рублей и избавили от недуга.
Однако парень столкнулся с новой проблемой: он не может продолжать половой акт более минуты, хотя врачи обещали, что продолжительность составит порядка 30 минут.
Молодой человек требует вернуть ему деньги, а также 250 тысяч за моральный ущерб и ещё 50 тысяч за услуги адвоката.
В клинике при этом отметили, что со своей задачей справились. Также там пояснили, что пациент должен был после операции пройти специальный курс реабилитации и работать с психологом, чтобы добиться необходимого результата, а «не отправляться сразу на поле битвы».
Теперь суду предстоит разобраться, сколько должен длиться половой акт по российскому законодательству.
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Однако парень столкнулся с новой проблемой: он не может продолжать половой акт более минуты, хотя врачи обещали, что продолжительность составит порядка 30 минут.
Молодой человек требует вернуть ему деньги, а также 250 тысяч за моральный ущерб и ещё 50 тысяч за услуги адвоката.
В клинике при этом отметили, что со своей задачей справились. Также там пояснили, что пациент должен был после операции пройти специальный курс реабилитации и работать с психологом, чтобы добиться необходимого результата, а «не отправляться сразу на поле битвы».
Теперь суду предстоит разобраться, сколько должен длиться половой акт по российскому законодательству.
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Элина Позднякова