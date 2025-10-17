Москвич заказал у полицейских похищение бывшей супруги за 6 млн рублей
В столице силовики задержали мужчину по подозрению в организации похищения его бывшей жены. Он планировал завладеть её имуществом в Уфе. Подробности сообщает пресс-служба ГСУ СК России по городу Москве.
Мужчина нашёл исполнителей через полицейских, которые провели оперативный эксперимент. 9 октября он передал им 300 тысяч рублей аванса, фотографии и маршруты женщины, потребовав применить угрозы для переоформления имущества.
В качестве полной оплаты он предложил свой автомобиль за шесть миллионов рублей. 16 октября мужчина получил сообщение о якобы состоявшемся похищении. Он приехал в загородный дом в Башкирии, где сотрудники полиции инсценировали удержание его бывшей жены. На месте правоохранители задержали подозреваемого. Возбуждено уголовное дело.
