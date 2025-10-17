Москвич заказал у полицейских похищение бывшей супруги за 6 млн рублей

17 октября 2025, 21:54

В Москве мужчину задержали по подозрению в организации похищения бывшей жены

Фото: Istock/Ruslan Sitarchuk

В столице силовики задержали мужчину по подозрению в организации похищения его бывшей жены. Он планировал завладеть её имуществом в Уфе. Подробности сообщает пресс-служба ГСУ СК России по городу Москве.