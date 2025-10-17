Достижения.рф

Москвич заказал у полицейских похищение бывшей супруги за 6 млн рублей

В Москве мужчину задержали по подозрению в организации похищения бывшей жены
Фото: Istock/Ruslan Sitarchuk

В столице силовики задержали мужчину по подозрению в организации похищения его бывшей жены. Он планировал завладеть её имуществом в Уфе. Подробности сообщает пресс-служба ГСУ СК России по городу Москве.



Мужчина нашёл исполнителей через полицейских, которые провели оперативный эксперимент. 9 октября он передал им 300 тысяч рублей аванса, фотографии и маршруты женщины, потребовав применить угрозы для переоформления имущества.

В качестве полной оплаты он предложил свой автомобиль за шесть миллионов рублей. 16 октября мужчина получил сообщение о якобы состоявшемся похищении. Он приехал в загородный дом в Башкирии, где сотрудники полиции инсценировали удержание его бывшей жены. На месте правоохранители задержали подозреваемого. Возбуждено уголовное дело.

Ранее на Кубани задержали прихожанина, который «заказал» двух пасторов.

Ольга Щелокова

Что думаешь?

0 0 0 0 0 0