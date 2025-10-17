В Ижевске женщину-инвалида зверски избили толпой за просьбу не шуметь — видео
В Ижевске группа молодых людей избила женщину с инвалидностью после того, как она попросила их не шуметь у подъезда. Соответствующие кадры опубликовал Telegram-канал «Молния Ижевск Новости».
Конфликт начался с устного замечания. В ответ женщине выплеснули пиво в лицо, затем последовали оскорбления и нападение. Когда потерпевшая попыталась сфотографировать одну из участниц группы, которая предъявила удостоверение, молодой человек вырвал у неё телефон и скрылся с ним.
Женщина направилась к компании в надежде вернуть мобильное устройство, но наткнулась на агрессию. Её толкнули, она упала на асфальт, после чего несколько человек начали наносить удары. Нападавшие прекратили избиение только тогда, когда предположили, что их жертва не подаёт признаков жизни.
Полиция не приехала на вызов. Дело завели лишь о грабеже, игнорируя групповое насилие. Пострадавшую госпитализировали.
