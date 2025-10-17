В Ижевске женщину-инвалида зверски избили толпой за просьбу не шуметь — видео

17 октября 2025, 19:54

В Ижевске женщину-инвалида избили после конфликта из-за шума у подъезда

Фото: Istock/sudok1

В Ижевске группа молодых людей избила женщину с инвалидностью после того, как она попросила их не шуметь у подъезда. Соответствующие кадры опубликовал Telegram-канал «Молния Ижевск Новости».