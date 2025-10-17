В Волгоградской области в реке нашли тело четырёхлетней девочки
В Котельниковском районе Волгоградской области сотрудники полиции обнаружили тело четырёхлетней девочки в реке Аксай Курмоярский. Об этом сообщает ГУ МВД по региону.
О чрезвычайном происшествии стало известно 17 октября после обращения матери ребёнка в правоохранительные органы. Женщина сообщила, что девочка вышла со двора частного дома и не вернулась.
К поискам подключились сотрудники Котельниковского отдела полиции, представители местной администрации, сотрудники МЧС, военнослужащие и добровольцы. Тело нашли в реке недалеко от дома, где проживала девочка. Правоохранительные органы продолжают выяснять обстоятельства произошедшего.
Ранее в Новосибирске двое детей утонули в городском пруду, провалившись под тонкий лёд.
Читайте также: