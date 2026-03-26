На юго-западе Москвы подросток взорвал банкомат в отделении «Газпромбанка»

Фото: Istock/RamonCast

На юго-западе Москвы подросток взорвал банкомат в отделении «Газпромбанка». Об этом сообщает Telegram-канал Baza.



Чрезвычайное происшествие случилось на бульваре Дмитрия Донского. Несовершеннолетний зашёл в помещение кредитной организации, после чего привёл в действие взрывное устройство. В результате взрыва банкомат получил повреждения.

Очевидцы вызвали сотрудников экстренных служб. Прибывшие на место правоохранители задержали подростка. Пострадавших в результате происшествия нет. Специалисты устанавливают мотивы и обстоятельства случившегося.

Следует отметить, что это не первый подобный случай в регионе за последнее время. Ранее в Подмосковье подросток взорвал банкомат в отделении банка ВТБ.

Ольга Щелокова

