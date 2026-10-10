Москвичи и жители Подмосковья пожаловались на агрессию со стороны подростков

10 октября 2026, 17:47

СК возбудил дела о хулиганстве и агрессии подростков в Москве и Подмосковье

Фото: медиасток.рф

В Москве и Подмосковье возбудили уголовные дела о хулиганстве после агрессивного поведения подростков по отношению к сверстникам. Об этом сообщили в пресс-службе СК РФ, пишет РИА Новости.





По данным ведомства, в социальных медиа появилась информация о противоправной деятельности групп подростков из числа приезжих в Балашихе и Восточном районе Москвы. Местные жители жалуются на агрессию и просят правоохранительные органы принять меры.





«Главными следственными управлениями СК России по Московской области и городу Москве возбуждены уголовные дела по признакам преступления, предусмотренного статьей 213 УК РФ (хулиганство)», — заявили в СК.