Москвичи и жители Подмосковья пожаловались на агрессию со стороны подростков
СК возбудил дела о хулиганстве и агрессии подростков в Москве и Подмосковье
В Москве и Подмосковье возбудили уголовные дела о хулиганстве после агрессивного поведения подростков по отношению к сверстникам. Об этом сообщили в пресс-службе СК РФ, пишет РИА Новости.
По данным ведомства, в социальных медиа появилась информация о противоправной деятельности групп подростков из числа приезжих в Балашихе и Восточном районе Москвы. Местные жители жалуются на агрессию и просят правоохранительные органы принять меры.
«Главными следственными управлениями СК России по Московской области и городу Москве возбуждены уголовные дела по признакам преступления, предусмотренного статьей 213 УК РФ (хулиганство)», — заявили в СК.Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин затребовал доклад о ходе расследования и по доводам публикаций. Исполнение поручений поставили на контроль в центральном аппарате ведомства.