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Москвичи и жители Подмосковья пожаловались на агрессию со стороны подростков

СК возбудил дела о хулиганстве и агрессии подростков в Москве и Подмосковье
Фото: медиасток.рф

В Москве и Подмосковье возбудили уголовные дела о хулиганстве после агрессивного поведения подростков по отношению к сверстникам. Об этом сообщили в пресс-службе СК РФ, пишет РИА Новости.



По данным ведомства, в социальных медиа появилась информация о противоправной деятельности групп подростков из числа приезжих в Балашихе и Восточном районе Москвы. Местные жители жалуются на агрессию и просят правоохранительные органы принять меры.

«Главными следственными управлениями СК России по Московской области и городу Москве возбуждены уголовные дела по признакам преступления, предусмотренного статьей 213 УК РФ (хулиганство)», — заявили в СК.
Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин затребовал доклад о ходе расследования и по доводам публикаций. Исполнение поручений поставили на контроль в центральном аппарате ведомства.
Никита Кротов

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