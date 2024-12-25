Меняйло: родители массово забирают детей из школ после взрыва в ТЦ

Сергей Меняйло (Фото: kremlin.ru)
После того, как прогремел взрыв в торговом центре «Алания Молл» во Владикавказе, родители начали массово забирать детей из школ и детских садов. Об этом сообщил глава Северной Осетии Сергей Меняйло в телеграм-канале.
«Поступает информация, что жители республики массово забирают детей из школ, детских садов. Прошу не поддаваться панике и не доверять непроверенной информации», – написал Меняйло.По словам главы республики, на территории региона не произошло никаких других ЧП, кроме взрыва в торговом центре. Он отметил, что версия со взрывом системы подачи газа исключена, так как здание не было подключено к системе газоснабжения.
Причины происшествия устанавливаются. Сергей Меняйло заверил, что расскажет жителям о результатах работы следственно-оперативной группы.
Взрыв в торговом центре во Владикавказе произошёл утром 25 декабря, после него в здании начался пожар.
По данным МЧС, площадь, охваченная огнём, составила 800 кв. м.
Согласно информации, предоставленной оперативными службами, в результате взрыва погибла 57-летняя женщина, работавшая уборщицей в торговом центре, ещё двое человек пострадали.
ТЦ после взрыва может обрушиться, поэтому пожарные не заходят вглубь здания.
После ЧП появилась неофициальная информация, согласно которой беспилотник мог ударить по телевышке в Северной Осетии. Меняйло не подтвердил эти данные и призвал жителей не реагировать на провокации.
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