Обездвиженную учительницу нашли в запертом изнутри гараже с мужчиной

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Тела преподавательницы начальных классов и мужчины обнаружили в гараже на территории частного домовладения в Иркутске. Об этом сообщил источник РЕН ТВ.
По данным канала, следов насилия на них нет. По предварительным данным, они пролежали в гараже примерно сутки с момента обнаружения.
Сотрудники правоохранительных органов выясняют обстоятельства случившегося. Возможной причиной смерти могло стать отравление выхлопными газами.
Также сообщалось, что в Иркутской области два вахтовика выпили неизвестную жидкость и умерли.
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