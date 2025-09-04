Студента-медика осудили на 25 лет за диверсию на газопроводе по заданию Украины

04 сентября 2025, 21:29

Студента-медика из Воронежа осудили на 25 лет колонии за подготовку теракта

Фото: Istock/OlFedv

Второй Западный окружной военный суд приговорил 22-летнего студента Воронежского государственного медицинского университета Георгия Воронкова к 25 годам лишения свободы. Суд вынес обвинительный приговор по делу о подготовке диверсии на объектах газопровода. Об этом сообщает ТАСС.





Согласно решению суда, Воронков проведёт первые четыре года в тюрьме, остальной срок отбудет в колонии строгого режима. Суд также назначил ему штраф в размере 800 тысяч рублей. Сообщается, что подсудимый частично признал свою вину по статье о государственной измене, однако не стал раскаиваться в своих действиях.

«Я ничего не сделал, в чём мне раскаиваться?», — сказал он.