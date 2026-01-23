Москвичи выручили потонувшего в сугробе робота-курьера
В Москве робота-доставщика вызволили из снежного плена, но уже через пару метров он снова застрял в сугробе. Об этом пишет «Лента.ру».
Инцидент произошёл у станции метро «Университет». На кадрах видно, как один из водителей специально притормозил и помог устройству выбраться.
Однако, проехав немного вперёд, робот вновь увяз. На этот раз его выручил прохожий. Он не только вытянул технику, но и проводил до перекрёстка, периодически направляя обратно на протоптанную дорожку, когда та сворачивала в снег.
Ранее похожая ситуация произошла на Новом Арбате. Там застрявшего робота-курьера заметили в сугробах, несколько горожан расчистили ему путь и пытались вытолкнуть. В итоге устройство пришлось переносить через особенно глубокий снег на руках.
Перед этим стало известно, что в Красноярском крае возбудили дело после гибели 10-летней девочки в сугробе.
Читайте также: