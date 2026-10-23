Москвичка едва не спалила квартиру и чуть не затопила соседей в ЦАО

23 октября 2026, 12:39

SHOT: Москвичка чуть не затопила соседей и едва не спалила квартиру в центре

Фото: istockphoto/Semen Salivanchuk

В центре Москвы женщина едва не спалила квартиру и затопила соседей, уснув во время домашних дел. Об этом пишет SHOT.