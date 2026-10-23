Москвичка едва не спалила квартиру и чуть не затопила соседей в ЦАО
В центре Москвы женщина едва не спалила квартиру и затопила соседей, уснув во время домашних дел. Об этом пишет SHOT.
Инцидент произошел в одной из квартир на Пантелеевской улице. Как выяснил телеграм-канал, москвичка вернулась домой после уставшего рабочего дня, поставила кастрюлю на плиту и включила кран, чтобы наполнить ванну.
Дожидаясь ужина и отдыха, она прилегла на кровать на пять минут и незаметно для себя уснула. Первыми тревогу забили соседи, почувствовавшие едкий запах дыма. Вскоре к ним присоединились жильцы снизу, которых женщина начала топить. Проснулась москвичка только тогда, когда в дверь постучались спасатели.
Ранее в Петербурге ликвидировали возгорание в жилом доме. Пламя охватило обстановку на площади 25 квадратных метров.
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