Москвичка пыталась вскрыть сейф в Находке по указке аферистов
В Находке 18-летнюю жительницу Москвы задержали при попытке вскрыть сейф в частном доме. Преступники убедили её, что она участвует в спецоперации как внештатный сотрудник правоохранительных органов. Об этом пишет «Лента.ру» со ссылкой на ГУ МВД по Приморскому краю.
В полицию обратился 54-летний хозяин дома. Он сообщил о проникновении в его жилище неизвестной женщины. Инцидент начался с телефонного звонка мошенников 16-летней дочери мужчины. Аферисты представились сотрудниками ведомства. Они убедили подростка, что её аккаунт на «Госуслугах» взломали. Злоумышленники под предлогом «обеспечения безопасности» заставили девочку показать дом по видеосвязи. Увидев сейф, мошенник попросил код.
Подросток не знал комбинацию. Тогда преступники приказали оставить ключ от жилища в условленном месте и сообщить, когда родителей не будет дома.
Для «операции» аферисты нашли 18-летнюю москвичку. Её также ввели в заблуждение, убедив в работе на силовые структуры. Девушка использовала углошлифовальную машину, но не смогла открыть хранилище. Полицейские позже установили личность злоумышленницы и задержали её. Против москвички возбудили уголовное дело.
