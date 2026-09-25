Мотоциклист погиб в результате аварии на юге Москвы
В Москве на Днепропетровской улице произошло смертельное ДТП с участием мотоцикла и грузовика. Как сообщили РИА Новости в пресс‑службе Госавтоинспекции столицы, в результате аварии погиб водитель двухколёсного транспорта.
По предварительным данным, столкновение случилось в районе дома №4. Сейчас на месте происшествия работают сотрудники Госавтоинспекции и следственно-оперативной группы. Причины и обстоятельства аварии уточняются.
Ранее появились сведения о массового ДТП на Ленинградском проспекте. Там столкнулись шесть автомобилей, в результате чего травмы различной степени тяжести получили четыре человека. Двум пострадавшим детям понадобилась помощь медиков.
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