Четверо детей и двое взрослых пострадали в ДТП с опрокидыванием машины в Туве
В Туве на автодороге «Кызыл–Эрзин» перевернулась Toyota Alphard. В результате ДТП пострадали шестеро, включая четверых детей. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по региону.
Авария произошла сегодня на 64-м километре автодороги. По предварительным данным, в момент опрокидывания в салоне находились семь человек, шесть из них получили различные травмы и увечья. Всех пострадавших доставили в республиканскую больницу.
Сотрудники полиции оперативно прибыли на место инцидента. В настоящий момент они выясняют точные обстоятельства ДТП.
Ранее «Радио 1» передавало, что в Санкт-Петербурге 14-летний школьник попал в больницу после курения вейпа. У подростка начались судороги, а изо рта пошла пена с кровью. Инцидент произошёл, когда мальчик гостил у отца и мачехи — взрослые не знали, что несовершеннолетний курит.
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