Бульдозеры «похрустели» сотнями мопедов и скутеров в Нью-Йорке
Полиция Нью-Йорка раздавила бульдозерами более 200 конфискованных нелегальных мопедов и скутеров. Кадры уничтожения техники транслировали в прямом эфире на YouTube-канале NYPD.
По словам комиссара полиции города Джессики Тиш, незаконные мопеды и скутеры стали постоянной проблемой для общественной безопасности по всему Нью-Йорку, поскольку их часто используют при совершении преступлений. Такая техника, как правило, не зарегистрирована, не застрахована или имеет поддельные номера.
Только с начала года полиция Нью-Йорка изъяла 5,7 тысячи единиц нелегальных мопедов и скутеров. Показательная акция, в ходе которой под бульдозерами уничтожили несколько сотен мопедов, призвана предупредить нарушителей и уменьшить число опасных инцидентов в городе.
