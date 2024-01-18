Посетивший больницу мужчина полз домой на коленях и не выжил

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В Свердловской области машина насмерть сбила 36-летнего мужчину, который переползал дорогу на коленях. Об этом сообщает издание «Е1.ру».
Близкие погибшего рассказали, что перед этим он находился в больнице Красноуфимска с высокой температурой. Как заявил брат мужчины, медики отказали ему в госпитализации. Врачи не обнаружили у пациента заболеваний опорно-двигательного аппарата и ментальных расстройств и назначили амбулаторное лечение, после чего другая бригада скорой помощи довезла до пути до развязки на федеральную трассу возле Ачита.
Почему он выполз на дорогу на коленях, близкие не знают. Отмечается, что вскрытие не показало наличие алкоголя в организме.
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Алина Юрчак