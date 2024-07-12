Рядом с Туапсе девушку на сапе унесло в открытое море, её ищут уже 15 часов

Фото: istockphoto/Gloria Parker
Девушку из Питера унесло на сапе в открытое море рядом с Туапсе. Об этом пишет Telegram-канал Shot.
Пропавшую зовут Дарья. Живет она в Санкт-Петербурге. Ей 33 года. По специальности лингвист-переводчик, преподаёт английский язык.
Инцидент произошёл в девятом часу вечера в посёлке Сосновом Туапсинского района Краснодарского края. Три подруги пошли кататься на сапах. Море было неспокойным. Девушек быстро стало уносить от берега. Одна из подруг смогла выбраться из воды. Вторую спасатели нашли через 4 часа в 400 метрах от берега. Третья девушка пропала, её ищут уже 15 часов. К поискам привлечены 40 сотрудников на воде, им помогает авиация.
Ранее сообщалось, что волной в открытое море унесло девушку в Сочи. Пропавшая вышла к пляжу «Ривьера» во время шторма, находясь с другом. Они зашли в воду вместе, но вышел обратно только мужчина, девушка потерялась в волнах. Позже спасатели нашли в море её тело.
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Инцидент произошёл в девятом часу вечера в посёлке Сосновом Туапсинского района Краснодарского края. Три подруги пошли кататься на сапах. Море было неспокойным. Девушек быстро стало уносить от берега. Одна из подруг смогла выбраться из воды. Вторую спасатели нашли через 4 часа в 400 метрах от берега. Третья девушка пропала, её ищут уже 15 часов. К поискам привлечены 40 сотрудников на воде, им помогает авиация.
Ранее сообщалось, что волной в открытое море унесло девушку в Сочи. Пропавшая вышла к пляжу «Ривьера» во время шторма, находясь с другом. Они зашли в воду вместе, но вышел обратно только мужчина, девушка потерялась в волнах. Позже спасатели нашли в море её тело.
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Дарья Осипова