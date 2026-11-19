19 ноября 2026, 20:15

В Британии осудят мужчин, насиловавших женщину с позволения ее супруга

Фото: iStock/iweta0077

Британский суд признал виновными четырех мужчин по делу об изнасиловании женщины. Об этом сообщает агентство Reuters.