Муж приглашал незнакомцев насиловать его жену и снимал это на видео
Британский суд признал виновными четырех мужчин по делу об изнасиловании женщины. Об этом сообщает агентство Reuters.
О преступлениях стало известно после того, как в 2024 году муж Джоанн Янг выложил со своего аккаунта непристойные снимки с животными. Полиция изъяла несколько устройств и обнаружила на них видео с женой мужчины. Как выяснилось, Филип Янг находил незнакомцев и звал их к себе домой. Перед встречей он давал жене сильнодействующие препараты, после чего ее насиловали, а сам мужчина снимал происходящее на камеру.
На суде участники этих «встреч» утверждали, что якобы были уверены в согласии женщины. Возраст осужденных — от 32 до 62 лет, еще один 47-летний фигурант недавно признал вину. Сам муж потерпевшей сознался по более чем 50 пунктам обвинения, включая 11 эпизодов изнасилования. Приговоры всем, в том числе супругу, огласят в декабре.
Ранее сообщалось, что в Великобритании мужчина зарезал жену и спрятал ее тело под кроватью.
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