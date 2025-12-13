Мужчина 25 дней держал школьницу в плену и насиловал
Полиция Индии задержала мужчину по подозрению в похищении 17-летней девушки. Об этом сообщает издание Mumbai Now.
По информации правоохранительных органов, 21-летний подозреваемый похитил несовершеннолетнюю в штате Уттар-Прадеш, затем перевёз её в Мумбаи, где совершал изнасилования. После этого они отправились в город Пуна, где преступления продолжились. Всего девушка находилась в плену 25 дней.
Тем временем семья пострадавшей подала заявление о пропаже. Отец пострадавшей предполагал, что его дочь может находиться у этого молодого человека. Для поиска пропавшей полиция сформировала несколько специальных групп. Сотрудникам удалось найти школьницу и освободить её. Подозреваемого взяли под стражу.
