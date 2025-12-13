Мужчина 25 дней держал школьницу в плену и насиловал

13 декабря 2025, 13:50

В Индии мужчина похитил школьницу и насиловал её в течение 25 дней

Фото: Istock/spukkato

Полиция Индии задержала мужчину по подозрению в похищении 17-летней девушки. Об этом сообщает издание Mumbai Now.