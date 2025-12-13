Под Казанью ДТП с фурой на трассе М-12 парализовало движение в сторону Москвы
Крупная фура попала в аварию на трассе М‑12 под Казанью и полностью заблокировала движение в сторону Москвы. Об инциденте сообщает портал life.ru.
По информации очевидцев, причиной ДТП стал гололёд. Грузовой автомобиль занесло, а затем развернуло поперёк дороги. Представители компании «Автодор» оперативно подтвердили факт перекрытия. Движение остановилось на 1249-м километре магистрали М‑12 «Восток».
Для транспорта организовали объезд через съезд на 1252-м километре. Информации о пострадавших на текущий момент нет. Специальные службы работают на месте происшествия, чтобы расчистить проезд и установить все обстоятельства случившегося.
Ранее на трассе Пенза — Тамбов из-за снежного коллапса столкнулись около 25 машин.
