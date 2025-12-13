Учительница музыки совратила совратила 14-летнего школьника и поддерживала интим с ним долгие годы

13 декабря 2025, 06:23

WFSB: В США учительница музыки совратила 14-летнего школьника и склонила его к интиму

Фото: iStock/zudin

В американском штате Коннектикут учительницу музыки из Меридена обвинили в сексуальных отношениях с несовершеннолетним учеником. Эту информацию передает WFSB.





Согласно материалу, 38-летняя Шанель Пикар вступила в связь с подростком, когда ему было 14 лет, и поддерживала эти отношения на протяжении нескольких лет.



Общение совратительницы с мальчиком изначально включало лишь обмен сообщениями и фотографиями сексуального характера. Однако позже это переросло в физический контакт.



