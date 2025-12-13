Учительница музыки совратила совратила 14-летнего школьника и поддерживала интим с ним долгие годы
WFSB: В США учительница музыки совратила 14-летнего школьника и склонила его к интиму
В американском штате Коннектикут учительницу музыки из Меридена обвинили в сексуальных отношениях с несовершеннолетним учеником. Эту информацию передает WFSB.
Согласно материалу, 38-летняя Шанель Пикар вступила в связь с подростком, когда ему было 14 лет, и поддерживала эти отношения на протяжении нескольких лет.
Общение совратительницы с мальчиком изначально включало лишь обмен сообщениями и фотографиями сексуального характера. Однако позже это переросло в физический контакт.
Пострадавший юноша утверждает, что интимные отношения начались еще в школе, тогда как Пикар настаивает, что она сдерживала себя, пока мальчик не подрос и не поступил в колледж.
Преступление раскрылось после того, как молодой человек рассказал о случившемся матери. Женщина настояла на обращении в полицию.
В ходе расследования выяснилось, что педагог пыталась скрыть улики, прося пострадавшего удалить переписку.
В настоящее время Шанель Пикар освобождена под залог. Суд по ее делу назначен на 16 декабря, расследование все еще продолжается.