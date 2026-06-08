Мужчина без штанов пробежался по дорогам российского города
В Воронеже очевидцы сняли на видео полуобнаженного мужчину, который устроил забег вдоль дороги. Инцидент произошел у остановки «17-й квартал», сообщает Telegram-канал «Мой и твой Воронеж».
На кадрах видно, как мужчина в одних трусах бежит по обочине, после чего перебегает на тротуар. Рядом с ним проехал курьер на скутере. О причинах необычного поведения нарушителя не сообщается.
Ранее во время драки на проезжей части один из прохожих, пытавшийся разнять участников, украл iPhone, выпавший из кармана дерущегося. Злоумышленник скрылся с чужим телефоном.
Пострадавший обратился в полицию. Сейчас личность нарушителя устанавливается.
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