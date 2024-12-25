Мужчина был семь лет назад: россиянка с ВИЧ умирала от болезни из-за невнимательности врачей. Кто ответит за ошибку?

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60-летняя Лидия из Свердловской области на протяжении нескольких лет борется со страшным недугом. Ситуацию усугубило то, что первый анализ на ВИЧ был потерян медицинским персоналом. Из-за этого постановка окончательного диагноза затянулась. О том, как невнимательность врачей едва не стоила жизни пенсионерки расскажет «Радио 1».
Потеря анализов на ВИЧ
В конце 2022 года у Лидии внезапно начались серьезные проблемы со здоровьем: она ощущала слабость и сухость в глазах. Изначально врачи связывали эти симптомы с последствиями перенесенного COVID-19, но никакое лечение не приносило облегчения.
«Мама потеряла восемь килограммов, у нее появился герпес на ягодицах и белый налет на языке, а также начались кашель и сильная одышка», — рассказывает ее дочь София.
В марте 2023 года Лидию госпитализировали, и врачи решили, что стоит сдать анализ на ВИЧ, так как симптомы выглядели подозрительно. Это делалось скорее для исключения наиболее серьезного диагноза. Однако произошла ошибка: в местной больнице неправильно записали фамилию пациентки, и анализ затерялся.
Женщина продолжала находиться в больнице без улучшений, и тогда София решила отвести маму на платные обследования. Новые специалисты предположили, что это может быть либо онкология, либо ВИЧ. Инфекционист снова назначил анализы. В июне 2023 года результаты пришли, и они оказались отрицательными. Врачи начали склоняться к диагнозу рак, но не могли его подтвердить.
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С каждым днем состояние Людмилы продолжало ухудшаться. В сентябре 2023 года у нее обнаружили множественные узлы в легких, и потребовалась срочная госпитализация. Для поступления в больницу снова пришлось пройти все необходимые анализы, включая тест на ВИЧ. На этот раз, с третьей попытки, пришел положительный результат, и София с матерью не могли поверить своим глазам.
«Мы меньше всего ожидали, что у мамы может быть ВИЧ. Последний раз у нее был мужчина семь лет назад. Я не понимаю, как врачи могли так ошибиться», — сокрушается дочь Лидии.
Сейчас пенсионерка продолжает бороться за свою жизнь. Оказалось, что второй анализ, который показал отрицательный результат, принадлежал совершенно другому человеку. Никто не заметил, что на документе была указана другая фамилия: ни сама Лидия, ни София, ни врач. Это выяснили только тогда, когда решили перепроверить предыдущий результат.
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Как чужой анализ оказался у них, остается загадкой. У семьи не было времени разбираться в ситуации, так как состояние Лидии становилось критическим. К сожалению, когда правда вскрылась, ВИЧ уже перешел в стадию СПИДа, и здоровье женщины было сильно подорвано.
Попытка добиться наказания
София убеждена, что если бы врачи проявили больше внимательности, можно было бы избежать всех этих тяжелых последствий и осложнений. Параллельно с лечением матери она пытается добиться справедливости и привлечь медиков к ответственности. Однако пока надзорные органы не выявили никаких ошибок в работе больницы.
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Анастасия Хохлова